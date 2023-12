Wieso Börsianer sich so für „GTA VI“ interessieren

Von einer möglichen „Kursexplosion“ bei Take Two schrieben noch kurz vor Veröffentlichung des oben zu sehenden Videos einschlägige Börsenportale - nur, um wenig später eingestehen zu müssen, dass der Geldregen ausblieb. Das Geschäftsjahr bei Take Two endet im März, womit eine Veröffentlichung 2025 - sofern sie nicht im ersten Jahresviertel erfolgt - unternehmerisch ins übernächste Jahr und die zu erwartenden Mega-Profite auch dorthin fallen. Trotzdem haben Börsenexperten Gaming-Unternehmen wie Take Two schon jetzt verstärkt im Auge - und sie haben gute Argumente.