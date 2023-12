Fachkräftemangel gefährdet deutsche Chip-Strategie

In den Berufen der deutschen Halbleiterindustrie können einer Studie zufolge immer mehr Stellen nicht besetzt werden. „Im Vergleich zum Vorjahr ist die Fachkräftelücke von etwa 62.000 auf über 82.000 um 30 Prozent gestiegen“, berichtet die „Rheinische Post“ aus einer unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Der Mangel zeige sich sowohl in akademischen als auch in Ausbildungsberufen.