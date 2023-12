Lungauer Messer-Opfer sagte noch nicht aus

Fakt ist: Vom Handy des Tatverdächtigen ging am Samstagnachmittag ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Die Floriani verständigten prompt Rotes Kreuz und die Polizei. Die Beamten konnten den 55-Jährigen noch am Tatort festnehmen - die „Krone“ berichtete. Er sitzt in der Justizanstalt Puch-Urstein. Der Lungauer machte zum Hergang kaum Angaben. Er gab an, alkoholbedingt große Erinnerungslücken zu haben. Laut Polizei waren beide Kontrahenten zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert.