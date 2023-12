Messerstich in den Hals: Festnahme im Lungau

Der lebensgefährliche Vorfall spielte sich in einer Wohnung in einer Lungauer Gemeinde ab: ein Stich in den Hals eines 37-jährigen Einheimischen. Der mutmaßliche Messerstecher, ein 55-jähriger Einheimischer, verständigte direkt nach der Tat mit dem Handy die Einsatzkräfte. In der Meldung der Polizei heißt es: „Beim Eintreffen versorgte der Notarzt bereits die Wunde des Opfers.“