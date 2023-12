Atomanlage Sellafield wird seit Jahren gehackt

Erste Angriffe seien spätestens 2015 festgestellt worden, als sogenannte Sleeper-Malware (Schadsoftware, Anm.) entdeckt worden sei, berichtete das Blatt am Montag unter Berufung auf Quellen bei britischen Geheimdiensten und der Aufsichtsbehörde Office for Nuclear Regulation (ONR) in seiner Online-Ausgabe.