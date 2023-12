„Ich habe das Gefühl, dass ein Innehalten guttut“

Was hat dich zu deinem aktuellen Programm „Bommloba“ inspiriert?

Ich habe das Gefühl, dass ein Innehalten im Advent guttut. Dann, wenn es alle wahnsinnig brisant haben. Humor gehört auch dazu. Ich wollte dieses Geschenk machen und vermitteln, was ich fühle, wenn ich an Weihnachten denke. Umrahmt mit stimmungsvoller Musik, schöner Beleuchtung und einem geschmückten Baum. Das ist so heimelig und wohltuend in der heutigen Welt. Manchmal habe ich das Gefühl, je mehr Lichterketten hängen, desto kälter werden die Leute. So viel Herzlichkeit ist verloren gegangen. Alles ist sehr anonym geworden. Das finde ich sehr schade.