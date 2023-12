Hackathon: DU gestaltest die „Krone“ von morgen!

Vielfältiges Programm mit den Medienprofis der „Krone“

Das Programm des Hackathon ist auf vielfältige interessante Inhalte ausgelegt. So wird es ein Interview mit Clara-Milena Steiner, Ressortleiterinnen Politik der Kronen Zeitung Kärnten, geben. Sie gibt Einblick in ihre Arbeit, ihre Karriere als junge Frau und auch Tipps für Young Professionals. Jennifer Kapellari wird im Impuls „So wird Krone“ Einsicht in den Aufbau des erfolgreichen Krone-TikTok-Channels geben und ausführen, welche Bedeutung Social Media für klassische Medien in der heutigen Zeit darstellen.