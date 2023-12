Tragödie am Gürtel: Haft nach tödlichem Autounfall

Ein 26-jähriger Mann, der am 27. Dezember 2022 am Lerchenfelder Gürtel alkoholisiert mit dem Auto einen Passanten tödlich verletzt hatte, wurde am Wiener Straflandesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer zwölfmonatigen Haftstrafe verurteilt. Acht davon sind bedingt.