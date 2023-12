Tinetz mit positiver Bilanz, Bahn fällt weiter aus

Über 50 Einsätze in knapp 60 Stunden hatten die Störtrupps der Tiroler Netze GmbH (Tinetz) vergangenes Wochenende zu verzeichnen. Von den Störungen waren etwa 32.300 Haushalte in 64 Gemeinden betroffen. Am frühen Sonntagnachmittag konnte die Vollversorgung wiederhergestellt werden. Reparaturen, etwa am Mittel- und Niederspannungsnetz werden noch einige Tage andauern. Dazu Einsatzleiter Christian Ammer: „Aufgrund des weiterhin großen Schneebehanges auf den Bäumen sind auch in den nächsten Tagen kurzfristige Versorgungsunterbrechungen - etwa durch Baumwürfe - nicht auszuschließen.“