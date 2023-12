„Fehler gemacht“: Klitschko attackiert Selenskyj

Gegen politische Grabenkämpfe

Immer wieder werden Klitschko selbst Ambitionen für das Präsidentenamt nachgesagt. Zu seinen politischen Plänen wollte er sich in dem Interview aber nicht äußern. Denn „in einem Land, das in seiner Existenz wackelt“ sei es „schlicht dumm“ sich an politischen Grabenkämpfen zu beteiligen - einige Politiker würden das aber trotzdem tun, merkte Klitschko an.