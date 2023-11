Selenskyj warnt Militärchef vor Politik-Einstieg

In Kriegszeiten könne es auch keine Diskussion über Hierarchien geben, sagte Selenskyj am Dienstag. „Bei allem Respekt für General Saluschnyj und alle Kommandanten, die auf dem Schlachtfeld sind, gibt es ein absolutes Verständnis der Hierarchie und das ist es, und es kann nicht zwei, drei, vier, fünf geben“, führte er aus. Er warnte Saluschnyj vor einem Einstieg in die Politik. „Wenn man den Krieg mit dem Gedanken führt, dass man morgen Politik oder Wahlen macht, dann verhält man sich in seinen Worten und an der Front wie ein Politiker und nicht wie ein Militär“, sagte Selenskyj zum britischen Boulevardblatt „The Sun“. Das wäre ein großer Fehler.