„Bunker verschlossen“: Selenskyj tadelt Klitschko

„Ausdrückliche Pflicht der Behörden“

Am Donnerstagabend schaltete sich auch Selenskyj ein. „Die Situation, wie letzte Nacht in Kiew, als die Menschen zum Schutzbunker kamen und der verschlossen war, darf nieder wieder vorkommen“, betonte er. „Es ist die ausdrückliche Pflicht der lokalen Behörden, sicherzustellen, dass genügend Zufluchtsräume vorhanden und rund um die Uhr geöffnet sind“, so Selenskyj, der damit indirekt Kritik am Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko übte.