Hamas im Norden „nicht vollständig“ besiegt

Israels Armee hat zudem nach eigener Darstellung in mehreren Fällen Angriffe auf ihre Einsatzkräfte im Gazastreifen durch Luftangriffe verhindert. Auch die Marine habe in der Nacht Ziele der islamistischen Hamas attackiert. ́Extremistische Palästinenser feuerten am Montag erneut Raketen in Richtung Israel. In Grenzorten nahe des Gazastreifens wurde Armeeangaben zufolge Raketenalarm ausgelöst.