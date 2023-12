Nach 47 Jahren keine Kur für pflegende Mutter

Dass es mit der Kur für die Mühlviertlerin vermutlich nichts wird, liegt, so Silvia D., an einer Entscheidung des Landes OÖ. Sohn Markus wohnt meistens bei Mama Silvia in Gramastetten. Seit drei Jahren verbringt der 47-Jährige immer wieder kurze Zeitspannen in einer Wohneinrichtung in St. Peter am Wimberg. „Damit er sich daran gewöhnen kann und keinen plötzlichen Wohnungswechsel hat, falls ich einmal nicht mehr kann“, erklärt seine Mutter.