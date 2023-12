Landesrat Christian Gantner mahnt zur Vorsicht

Vorarlbergs Sicherheitslandesrat Christian Gantner ruft Bevölkerung und Einsatzkräfte zu äußerster Vorsicht auf. Die Lage sei nach wie vor sehr angespannt: „Von Lawinen und umstürzenden Bäumen geht erhebliche Gefahr aus.“ An alle Wintersportler ergeht der Appell, in der aktuell kritischen Situation gesicherte Pisten und Wege nicht zu verlassen. Spaziergänge im Wald und an Waldrändern sollen ebenfalls vermieden werden.