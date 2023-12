Begleitdienst für die Schulkinder in Deinsdorf

Seit gut einer Woche begleiten vier Frauen und der erwähnte Vater nun jeden Tag in der Früh zwischen 6.40 und 7.35 Uhr die Schulkinder über die Straße zur Volksschule. „Ich bekomme dankenswerter Weise vom ÖAMTC noch weitere Überzüge für die Schultaschen, sodass dann alle Kinder damit ausgerüstet werden können“, freut sich Walzl. Sie erhält außerdem Unterstützung von einem Juristen, der dabei helfen soll, die Verkehrssituation in Deinsdorf zu entschärfen. Die Eltern hoffen auf einen fixen Schülerlotsen. Aber bis es so weit ist, wollen sie ihren Begleitdienst fortsetzen.