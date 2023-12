Wie das Essen der Zukunft bald aussehen könnte

Vieles in OÖ schon selbstverständlich

Ein weiterer Weg führte die Delegation ins FiBL. Das Forschungslabor für biologischen Landbau bemüht sich in verschiedenen Projekten darum, den Bio-Anteil in Deutschland zu erhöhen. Aktuell liegt dieser bei 10 Prozent, „Oberösterreich ist im Biolandbau im EU-Vergleich mit 25 Prozent der bewirtschafteten Flächen Spitzenreiter“, betonte Langer-Weninger und Josef Lehner von Genussland OÖ meinte: „Der Fokus der Messe liegt auf Nachhaltigkeit oder ,Green Label’ - also Bereiche, die für sehr viele Produkte aus dem Genussland OÖ selbstverständlich sind.“