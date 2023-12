Klimakonferenz: Gastgeber versucht Kehrtwende

Ausgerechnet in den Vereinten Arabischen Emiraten (VAE) soll derzeit die Zukunft der Bewältigung der Klimakrise verhandelt werden. Also just in einem Land, das als Symbol für fossile Energiewirtschaft steht. Der Gastgeber zeigt aber in den ersten Verhandlungen durchaus Engagement - und sorgt dabei auch für Überraschungen. Am Freitag kündigten die Emirate nun einen riesigen Fonds für Klimaprojekte an.