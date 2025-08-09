Die Wirtschaft sieht das Pfandsystem als Erfolg

Die Rücklaufquote soll bald 90 Prozent betragen. Wieviel in den Gelben Säcken bleibt, ist nicht einschätzbar.

Putzmittelgebinde etwa und Ähnliches werden weiterhin in den Gelben Säcken gesammelt. Strasser: „Deshalb können derzeit keine seriösen Zahlen über Mengen genannt werden.“ Er erwartet aufgrund der Erfahrungen in anderen europäischen Ländern, dass die Rücklaufquote beim Pfandsystem bald auf über 90 Prozent ansteigen wird.

Monika Fiala, Geschäftsführerin von Recycling Pfand Austria erwartetete bei der Einführung als Ziel im „ersten Jahr eine Rücklaufquote von 80 Prozent, die bis 2027 auf 90 Prozent gesteigert werden soll.“