Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Getränke-Verpackungen

Die Wirtschaft sieht das Pfandsystem als Erfolg

Burgenland
09.08.2025 11:00
Die Rückgabe beim Pfandautomaten ist zur alltäglichen Routine geworden.
Die Rückgabe beim Pfandautomaten ist zur alltäglichen Routine geworden.(Bild: Eva Manhart)

Mit der Einführung des Pfands für Getränkegebinde zeigen sich Müllentsorgungs- und Aufbereitungsunternehmen zufrieden. Die Erwartungen bleiben weiterhin hoch.

0 Kommentare

Insgesamt wurden heuer von Jänner bis Juli im Burgenland 20 Millionen Pfandflaschen und Dosen zurückgebracht, wie Recycling Pfand Austria informiert. Österreichweit betrug die Rückgabe rund 535 Millionen Gebinde.

Gleichzeitig begann mit heuer im Burgenland die Misch-Sammlung von Plastik-, Verbundverpackungen und Aluminium in den Gelben Säcken. Voriges Jahr verzeichnete der Burgenländische Müllverband (BMV) ohne Mixsammlung rund 8000 Tonnen an Leichtverpackungen in den Gelben Säcken. Aufgrund der Entlastung durch das Pfandsystem erwartet man beim BMV auch weniger Sammelvolumen im Gelben Sack. Eine Verringerung der Abholtermine ist aber derzeit nicht geplant. Beim Recyclingbetrieb PET-to-PET erkärt Geschäftsführer Christian Strasser „durchaus, dass zwar Plastik-Flaschen in der Gelben Tonne weniger werden, allerdings nur die Getränkeflaschen.“

Die Rücklaufquote soll bald 90 Prozent betragen. Wieviel in den Gelben Säcken bleibt, ist nicht einschätzbar. 
Putzmittelgebinde etwa und Ähnliches werden weiterhin in den Gelben Säcken gesammelt. Strasser: „Deshalb können derzeit keine seriösen Zahlen über Mengen genannt werden.“ Er erwartet aufgrund der Erfahrungen in anderen europäischen Ländern, dass die Rücklaufquote beim Pfandsystem bald auf über 90 Prozent ansteigen wird.

 Monika Fiala, Geschäftsführerin von Recycling Pfand Austria erwartetete bei der Einführung als Ziel im „ersten Jahr eine Rücklaufquote von 80 Prozent, die bis 2027 auf 90 Prozent gesteigert werden soll.“

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
19° / 34°
Symbol wolkenlos
Güssing
15° / 34°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
17° / 33°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
18° / 34°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
17° / 34°
Symbol heiter

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
216.679 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
198.797 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
139.760 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1458 mal kommentiert
Archivbild
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1207 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
878 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Mehr Burgenland
Einsatz in Rauchwart
Zimmerbrand: Frau von Feuerwehr gerettet
Abriss in Etappen
Alte Klinik Oberwart fällt, doch erst „Entgiftung“
Kein Ende im Streit
Strompreis-Debatte: Scharfe Worte von Rot-Grün
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Robert Stolz
Liebe, Lachen, Himmelblau auf Schloss Tabor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf