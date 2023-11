Klimagipfel in Krisenzeit: Gewessler „realistisch“

Schadens- und Verlustfonds: Österreich mit 50 Millionen Euro dabei

Die weiteren Schwerpunkte heißen „Globale Bestandsaufnahme“ und „Fonds für Verluste und Schäden“. Die Details des Fonds seien nach der Vorgänger-COP in Ägypten bereits ausgearbeitet worden, eine Basis für eine Einigung in Dubai wäre also gegeben, sagt Gewessler. Man solle sich nun nicht in weiteren Details verlieren, ein baldiger Beschluss „ist hier enorm wichtig“. Österreich hatte im Vorjahr einen Beitrag von 50 Millionen Euro angekündigt.