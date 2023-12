Steyr Automotive atmet auf: US-Fonds rettet Kunden

Wann und wie in Oberösterreich die Lkw-Herstellung wieder aufgenommen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Bei Steyr waren 150 Mitarbeiter direkt am Volta-Projekt beschäftigt. In England waren hunderte Beschäftigte beim E-Lkw-Start-up tätig. Offenbar sollen in Großbritannien nur wenige von ihnen auch unter dem neuen Eigentümer einen Job haben.