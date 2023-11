Nach Pleite: Rettung für Steyr-Kunde greifbar nah

Geht’s weiter? Oder ist das Projekt aus und vorbei? Nach Wochen der Ungewissheit und einem totalen Produktionsstillstand in diesem Bereich scheint das für Steyr Automotive so wichtige E-Lkw-Zukunftsprojekt von Volta Trucks doch wieder in die Gänge zu kommen. Ein milliardenschwerer US-Fonds steht zur Übernahme bereit.