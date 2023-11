26 Millionen Euro Minus: Aufzugsmonteur insolvent

Die oberösterreichische M-Tron GmbH, Monteur von Aufzügen und im Stahlbau tätig, hat am Donnerstag am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Ende 2022 wies das Unternehmen mit Sitz in Bad Leonfelden noch ein positives Eigenkapital von 1,8 Millionen Euro aus, berichteten der KSV1870 und der Alpenländische Kreditorenverband. Tatsächlich stehen Aktiva von 313.000 Euro wohl Passiva von 26,2 Mio. Euro gegenüber.