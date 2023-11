„Extremistisch“: LGBTQ-Bewegung verboten

Angehörige der LGBTQ-Community sind in Russland schon seit Jahren massiven Repressalien ausgesetzt. Nun verschärft der Kreml das Vorgehen gegen Menschen aus der Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen-, Transsexuellen- und Queer-Szene. Am Donnerstag hat nämlich das Höchstgericht in Moskau ein Verbot der internationalen LGBTQ-Bewegung verhängt.