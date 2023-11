Dacia Duster: Hier kommt die neue Generation

Tradition verpflichtet

Keine Frage: Die Kernelemente der Vorgänger bleiben erhalten, sie werden aber deutlich modifiziert und modernisiert. Der Vergleichsprozess, der beim ersten Blick auf ein ganz neues Fahrzeug unweigerlich im Gehirn des Betrachters abläuft, löst beim Duster speziell am Bug mit seinem breiteren, selbstbewussteren Auftritt Assoziationen zu aktuellen Land-Rover- und Volvo-Modellen aus. Was in der Dacia-Preisklasse als dickes Kompliment zu werten ist. Die Beleuchtung rundum ist in der Form von liegenden Ypsilons ausgeführt, das schafft optische Präsenz und suggeriert mehr Breite als tatsächlich geboten. Denn: Der neue Dacia sieht zwar größer aus als sein Vorgänger. Aber er ist mit 4,34 Metern gleich lang, mit 1,66 Metern um drei Zentimeter niedriger, die Breite ist mit 1,81 Metern praktisch identisch. Zugunsten eines leichteren Ein- und Ausstiegs und der Offroad-Fähigkeiten wuchs die Bodenfreiheit um einige Zentimeter.