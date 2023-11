„Nein zum Krieg“ in Schnee geschrieben: Haftstrafe

In Russland ist ein Mann zu zehn Tagen Haft verurteilt worden, weil er „Nein zum Krieg“ in den Schnee in Moskau geschrieben hatte. Der Mann wurde einem Gerichtsdokument zufolge von der Polizei entdeckt, als er die verbotene Parole mit seinen Fingern vor einer Eislaufbahn im Moskauer Gorki-Park in den Schnee schrieb.