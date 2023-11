„Kannibalen kommen früher heim als unsere Männer“

Besonders absurd: Während Ex-Häftlinge sechs Monate in dem fürchterlichen Blutvergießen durchhalten müssen und dann wieder nach Hause können, gibt es für alle anderen Soldaten keine Frist. Jene Russen, die im Rahmen der Mobilmachung in den Krieg eingezogen wurden, können bis zum Ende der Kampfhandlungen praktisch nicht in ihre Heimat zurück. Der Kreml betont, dass die Gesetzgebung keinen Wechsel in den Streitkräften vorsehe. Ihr Einsatz sei erst beendet, wenn die „militärische Spezialoperation“ vorbei sei.