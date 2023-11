Ukraine: 1140 Russen in nur einem Tag eliminiert

Ukraine und Russland melden Drohnenabschüsse

Allein am Dienstag hätte Russland die Ukraine mit 14 Raketen sowie 80 weiteren Luftangriffen attackiert. 21 von 21 Drohnen seien abgeschossen worden, teilten die Luftstreitkräfte in Kiew mit. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau griff Kiew selbst auch russische Regionen mit Drohnen an.