Ukraine bekommt „so lange wie nötig“ Unterstützung

Tote und Orte ohne Strom nach Wintereinbruch

Sorge bereitet auch der Wintereinbruch. Infolge eines schweren Unwetters Anfang der Woche kamen in der südukrainischen Region Odessa nach Angaben Selenskyjs mindestens fünf Menschen ums Leben. In der Zentral- und Südukraine seien mehr als 1500 Orte ohne Strom. Innenminister Ihor Klymenko sprach von Verwehungen, die zwei Meter tief seien. In der Region Kiew waren 15.000 Häuser ohne Strom.