Hohe Belastung durch Feinstaub und Co. in Kärnten

Die Kärntner sind immer noch leidenschaftlich gern mit dem Auto unterwegs. Das belastet allerdings unsere Luftqualität - besonders der Feinstaub. Und genau hier sind in Kärnten extrem hoch. Mit 13 Mikrogramm in Wolfsberg und zwölf bzw. elf in Klagenfurt ist die Belastung in Kärnten weit über dem Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation (maximal fünf Mikrogramm). Auch bei Stickstoffdioxid liegen acht von elf Messstellen deutlich über dem Maximalwert. „Werden nur die EU-Grenzwerte betrachtet, könnte man meinen, die Luft sei sauber“, erklärt Lina Mosshammer vom Verkehrsclub Österreich. „Doch aus Gesundheitssicht sind die Grenzwerte viel zu hoch.“