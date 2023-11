Eisenstadt: Nah genug für einen Tag!

Begraben ist Haydn in der Berg- oder Haydn-Kirche am Kalvarienberg, der künstlich aufgeschüttet wurde. Viele Steinfiguren begleiten den Passionsweg, eindrucksvolles Detail ist auch, dass sich hier eine der sieben Haydn-Orgeln befindet. Im Nordturm ist das Mausoleum, in dem lange nur die Gebeine bestattet waren – der Schädel war verschwunden und kam erst 1954 in den Sarkophag.