Beriet Gusenbauer Benkos Signa ohne Gewerbeschein?

Berater-Honorare in Millionenhöhe kassiert

Seit 2010 ist Gusenbauer amtierender Aufsichtsratschef der Signa Prime, seit 2015 zudem Chefkontrollor der Signa Development. Für den Zeitraum Jänner 2020 bis Februar 2021 hat der Ex-Kanzler laut Angaben von „News“ über seine Firma Gusenbauer Projektentwicklung & Beteiligung GmbH der Signa Holding Beraterhonorare in Höhe von gut sieben Millionen Euro in Rechnung gestellt. Unter anderem etwa 2,4 Millionen Euro „für die Beratung bei der Restrukturierung und Finanzierung (…) der Galleria-Kaufhof-Karstadt-Gruppe …“ (die „Krone“ berichtete, siehe Rechnung unten).