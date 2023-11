Benko-Stiftung trat Anteile an Schweizer Firmen ab

Bei der in Schieflage geratenen Immobiliengruppe Signa ist es in einer neutralen Gesellschaft zu einer Rochade gekommen. Die Familie Benko 2017 Zwei GmbH trat demnach am 10. November ihren Anteil an der Signa Holding GmbH an zwei Schweizer Aktiengesellschaften namens Eugster/Frismag AG und AE Familienholding AG ab. Laut „Forbes“ hat sich Benkos Vermögen seit Sommer halbiert.