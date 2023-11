Altacher Gemeindevertreter stimmten gegen Kiesdeal

Über mehrere Jahre lagen sich die Zuständigen der Gemeinden wegen des Kiesabbaus im Altacher Sauwinkel in den Haaren. Vergangene Woche einigten sich die beiden Bürgermeister Markus Giesinger (Altach) und Manfred Böhmwalder (Götzis) schließlich darauf, die Erlöse zu je 30 Prozent in die Gemeindekassa zu legen. Die übrigen 40 Prozent sollten in einen gemeinsamen Zukunftsfonds fließen.