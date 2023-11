LASK ist heiß auf Klopp, doch auch Liverpool kocht

Laut war die Schelte von Jürgen Klopp am LASK-Rasen nach dem Hinspiel, dazu verloren die Reds zuletzt in Toulouse mit einer B-Elf. Worauf Trainer Thomas Sageder und Neo-Geschäftsführer Siegmund Gruber verbal zurückschossen. Doch in Liverpool beherrschen eher Proteste des Rivalen die Schlagzeilen!