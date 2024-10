„Ich kann manchmal eine richtige Diva sein“

Philipp Jelinek steht am 11. Oktober bei den „Krone“-Gesund-Tagen in der PlusCity in Pasching (Oberösterreich) auf der Bühne. Zuvor plauderte der „Vorturner der Nation“ mit der „Krone“ über seine bessere Hälfte, seine Panikattacken und Angstzustände und was seine größte Sünde ist.