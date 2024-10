Zugedröhnter Autolenker fuhr ohne Führerschein

Es war am Samstag um 0.50 Uhr nachts, als eine Zivilstreifenbesatzung in der Uhlandstraße in Wels auf einen Autolenker aufmerksam wurden, der ihnen verdächtig vorkam und den sie stoppten. Am Steuer saß ein 24-Jähriger aus Ried im Innkreis, der bei der Kontrolle immer unruhiger und aggressiver wurde.