LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol gegen FC Blau-Weiß Linz

„Wir brauchen eine richtig gute Leistung!“

Doch auch Blau-Weiß befindet sich gut in Schuss. Trotz der unglücklichen 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag gegen Sturm Graz liegen die Oberösterreicher auf Rang fünf – fünf Punkte vor den neuntplatzierten Tirolern. Dementsprechend groß ist Semlics Respekt. „Die Linzer spielen eine sehr gute Saison, sie hatten Sturm am Rande einer Niederlage und haben zuletzt immer wieder Ausrufezeichen gesetzt. Das ist eine extrem physische Mannschaft, die klare Abläufe in ihrer Struktur hat und mit vielen guten Einzelspielern gespickt ist. Wir brauchen eine richtig gute Leistung und dürfen uns nicht viele Fehler erlauben“, warnte der 41-Jährige.