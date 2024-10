„AT-Alert“: So lief der Test für Handy-Warnsystem

Zeitgleich mit den Warnungen am Handy fand am Samstagmittag auch der jährliche bundesweite Zivilschutz-Probealarm statt. Dabei wurden die drei Signale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ ausgestrahlt. Diesmal wurden bundesweit insgesamt 8356 Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet, wobei es bei 99,43 Prozent davon keine Probleme gab. Das teilte das Innenministerium in einer Aussendung mit.