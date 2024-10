Mann steht vor Schulden: „Möchte Junge warnen“

Seit wenigen Tagen steht fest: Sein Konkursantrag ist angenommen, der Zahlungsplan ist verkraftbar. „Mein Gehalt wird weiter gepfändet und in drei Jahren bin ich schuldenfrei. Jetzt sehe ich mich hinaus“, freut sich Martin Berger. Er möchte seinen echten Namen nicht öffentlich machen, denn, so sagt er zur „Krone“: „Dann würde ja in meinem Umfeld jeder Bescheid wissen.“