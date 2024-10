„Bergdoktor“: „Hat wer ein Brillenputztuch?“

Das Linzer Musiktheater war am Donnerstagabend bestens gefüllt, als Hans Sigl auf die Bühne trat, um eine völlig neue Seite von sich zu zeigen: Er las dem neugierigen Publikum Geschichten vor. Am Schluss: Zugabe und ein geheimnisvoller Brief. Ein schöner Abend, mit reichlich „Bergdoktor“-Feeling, mehr Mut hätte nicht geschadet.