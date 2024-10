Amoklauf-Szenario: Schulen proben den Ernstfall

Was tun, wenn ein Bewaffneter in der Schule ist? Erst am Freitag ging bei der Landespolizeidirektion OÖ eine Drohmail ein. Bis jetzt Unbekannte kündigten an, die Otto-Glökel-Schule in Linz anzugreifen, „Ungläubige“ sollten dabei sterben. Ein großer Polizeieinsatz samt Sprengstoffexperten war die Folge. Die Ermittlungen zu dem Mailverfasser laufen auf Hochtouren.