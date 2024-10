Depressionen sind Weckruf, sein Leben zu ändern“

Im Vorjahr starben in Österreich 1.212 Personen durch Suizid. Das sind dreimal so viele wie im Straßenverkehr. Die höchsten Suizidraten verzeichnet im Fünf-Jahres-Durchschnitt Kärnten und die Steiermark. In Wien und dem Burgenland sind sie am niedrigsten. Doch dieser Positivtrend hierzulande wirke nur auf den ersten Blick erfreulich, sagt Psychiater und Psychotherapeut Gerhard Miksch aus Stadtschlaining.