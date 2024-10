Gründer machte Schluss mit der Doppelbelastung

2012 hat Klaus Buchroithner in seinem Skateshop in Eferding die Marke „Vresh“ gegründet. Nun gab er diese in neue Hände: Seit Dienstag führt Michaela Geiseder, bisher vorrangig für das Design der Mode der Linzer verantwortlich, den Betrieb. Buchroithner ist jetzt für die Merchandise-Firma „Das Merch.“ tätig.