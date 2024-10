„Plötzlich stürzte ein Schwan in meinen Garten“

Die Angst, dass einem der Himmel auf den Kopf fallen könnte, ist größtenteils unbegründet. Doch dass man unter freiem Himmel nie ganz sicher ist, stellte ein Ennser am Mittwoch fest. „Ich war schon am Weg in die Arbeit, als mich mein Nachbar anrief und mir mitteilte, in meinem Garten sei gerade ein Schwan abgestürzt!“ Der Grundstückseigentümer, der unerkannt bleiben will, kehrte sofort um, und alarmierte die Tierrettung, weil der schwer verletzte Vogel noch lebte. Leider verendete das majestätische Tier noch während des Telefonats.