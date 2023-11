VOR macht Wien für Schulkinder „unerreichbar“

Der Wechsel in den Winter-Fahrplan des VOR am 10. Dezember isoliert Wien-Pendler im Kamptal. Den Zug am Morgen, den täglich Dutzende Schulkinder nützen, wird es weiter geben, er wird aber nicht mehr stehen bleiben. Für die Anrainer ist das nicht der einzige Schildbürgerstreich am Fahrplanwechsel.