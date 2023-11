Frauen vergewaltigt: „Musikmanager“ verurteilt

Wegen siebenfacher Vergewaltigung muss ein 40-Jähriger nicht rechtskräftig 14 Jahre in Haft. Er setzte als „Musikmanager“ seit 2005 junge, hübsche Frauen unter Drogen, verging sich dann an ihnen. Er ist so gefährlich, dass er außerdem in einem forensisch-therapeutisches Zentrum untergebracht wird.