„Musikmanager“ lockte mit bekanntem Deutschrapper

Still und demütig sitzt der Angeklagte vor dem Schöffensenat in Korneuburg. Den Richter spricht er nur mit „Euer Ehren“ an, benimmt sich vorbildlich. Doch als die Staatsanwältin zu ihrem Plädoyer ansetzt, scheint das Bild zu kippen. Nach einander erzählt sie von Frauen, die der 40-Jährige vergewaltigt haben soll. Schildert einzeln, was jedes mutmaßliche Opfer durchgemacht, durch den Wiener ertragen musste.