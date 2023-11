Nach Hannelores Tod: So geht es bei Heino weiter

Der erste Auftritt (wir berichteten) ist geschafft. Längst ist Heino nach seinem umjubelten Konzert in der Dresdner Kreuzkirche wieder zurück in Österreich. Nicht aber in Kitzbühel, dort wo er die meiste Zeit über gemeinsam mit Ehefrau Hannelore verbrachte, sondern er befindet sich in der Steiermark. Er ist bei Helmut Werner, dessen Ehefrau Nicole und deren Söhnchen Lennie eingezogen. „Sie kümmern sich wirklich ganz rührend um mich. Wir trinken ab und an ein Gläschen Rotwein, schauen gemeinsam an den Abenden alte ,Columbo‘-Folgen an“, so der Volkslied-Star zur „Krone“. Doch die steirische Idylle wird bald eingetauscht.