Heinos erster Auftritt nach Tod seiner Hannelore

Wahre Liebe

Es war gleichzeitig auch der erste Auftritt des 84-jährigen Sängers und Entertainers seit dem Tod seiner geliebten Ehefrau Hannelore. „Sie hätte es so gewollt, sie hatte ja auch die Idee für diese Tour“, betonten er und sein Manager Helmut Werner nicht nur einmal im Vorfeld. Und so flossen schon bei der Generalprobe am Vorabend die Tränen. Ebenso am Premierenabend. Denn diese Momente vor all diesen Menschen ließen freilich auch Show-Profis nicht kalt. Der Glaube an die wahre Liebe zu seiner Frau, die er vergangene Woche in der Tiroler Gamsstadt beerdigt hatte, gab dem Mann mit der markanten Stimme die Kraft für den Auftritt.